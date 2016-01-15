Oğuzhan Özyakup yuvadan uçuyor mu?

Bu sezon ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Oğuzhan Özyakup da, tıpkı Gökhan Töre gibi Avrupa’nın önde gelen ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.



Arsenal ve Dortmund'un radarında



Kadrosunu Mohamed Elneny ile takviye eden Arsenal Menaceri Arsene Wenger’in, defansif oyuncusunun yanına tekniği yüksek olan bir orta saha düşündüğü, bu ismin de Oğuzhan Özyakup olduğu öğrenildi.



Genç oyuncu için devrede olan bir başka ekipse Alman devi Borussia Dortmund. Yunus Mallı ile birlikte Beşiktaş’ın yıldızı ile de ilgilendiği kaydedilen teknik direktör Thomas Tuchel’in, transferler için yönetime başvurduğu öğrenildi.