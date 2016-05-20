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Oğuzhan Özyakup Real Socieadad’a Gidiyor!
Real Sociedad Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup için atağa geçti. Özyakup için Beşiktaş yönetimi 14 milyon Euro bonservis talep etti.
20 Mayıs 2016 Cuma 11:47
İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzan Özyakup’u transfer etmek istiyor. Beşiktaş’ın 14 milyon euro istediği Oğuzhan için görüşmeler devam ediyor.
Şampiyon Beşiktaş’ın yıldızlarına Avrupa takımlarından büyük ilgi var. Bu sezon gösterdiği performansla Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Oğuzhan Özyakup’a İspanya La Liga ekibi Real Sociedad talip oldu.
BEŞİKTAŞ 14 MİLYON EURO İSTİYOR
Bu sezon İspanya La Liga’yı 9. sırada tamamlayan Real Sociedad Oğuzhan için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Siyah-beyazlılar Oğuzhan için İspanyol kulübünden 14 milyon euro istedi. Real Sociedad 7 milyon euro verelim diğer yüzde 50 kısmına siz ortak olun teklifini yaptı. Beşiktaş ise bu teklifi kabul etmedi.
OĞUZHAN DEVRE ARASI ÇİN’E GİDİYORDU
Bu arada Oğuzhan Özyakup’a devre arasında ise Çin’den 15 milyon euroluk teklif geldiği ortaya çıktı. Çin kulübü Oğuzhan’a ise yıllık 5 milyon euroluk teklif yaptı. Oğuzhan teklife sıcak bakıyordu ancak Şenol Güneş yıldız futbolcuyu ikna ederek Beşiktaş’ta kalmasını sağladı.
Çin’den Oğuzhan’a gelen teklif sezon sonu içinde geçerli olacak ancak Oğuzhan son kararını Avrupa Şampiyonası’ndan sonra verecek.
500 bin euro karşılığında Arsenal’den transfer edilen Oğuzhan Özyakup bu sezon Beşiktaş ile 41 maçta 10 gol atıp 8 de asist yaptı.
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