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Oğuzhan Özyakup isyan etti yedek kulübesi kahkahaya boğdu

Maç esnasında Şenol Güneş ve Oğuzhan Özyakup arasında geçen diyalog yedek kulübesinde neşeli anlara sebep oldu

Oğuzhan Özyakup isyan etti yedek kulübesi kahkahaya boğdu
 Maç esnasında Şenol Güneş ve Oğuzhan Özyakup arasında geçen diyalog yedek kulübesinde neşeli anlara sebep oldu

Beşiktaş’ın hocası 4-0 önde olmalarına rağmen genç yıldızdan savunmaya daha fazla yardım etmesini isteyince hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Siyah-beyazlı oyuncunun kollarını iki yana açıp, “Daha ne yapayım hocam! Her yere koşuyorum, gol bile attım” demesi, yedek kulübesindeki herkesi kahkahaya boğdu.



Beşiktaş’ta dördüncü sezonunu geçiren ve ortaya koyduğu performansla Süper Lig’in ilk yarısına damga vuran Oğuzhan Özyakup, Torku Konyaspor karşılaşmasının son dakikalarında Teknik Direktör Şenol Güneş’le sıradışı bir diyalog yaşadı.



Karşılaşmada gol perdesini açan Oğuzhan son dakikalarına 4-0 önde girdikleri maçta Güneş’ten beklemediği bir uyarı aldı. Siyah-beyazlı hoca, genç yıldızdan savunmaya daha fazla yardım etmesini isterken, Oğuzhan’ın kollarını iki yana açıp, “Daha ne yapayım hocam! Her yere koşuyorum, gol bile attım” demesi, yedek kulübesindeki herkesi kahkahaya boğdu.
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Oğuzhan özyakup
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