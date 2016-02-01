Oğuz Dağlaroğlu'nun atı Alsancak Koşusunu kazandı

Bugünlerde İzmir'de koşan bir yarış atı, kazandığı gösterişli yarışlarla, göz kamaştırıyor. Kinowa adlı 3 yaşlı İngiliz safkanını özel kılan bir başka faktör de sahibinin Fenerbahçe’nin eski kalecisi Oğuz Dağlaroğlu olması...

Son olarak dün Şirinyer Hipodromu’nda Alsancak Koşusu’nda rakiplerine üstünlük sağlayıp, birinciliklerine yeni bir halka eklerken Kinowa, Adana Demirspor ile devre arasında yollarını ayıran ve Sarıyer’in yolunu tutan kaleci Oğuz Dağlaroğlu’nun yüzünü maddi yönden de güldürüyor.

“yarisdergisi.com”un haberine göre yüksek ikramiyeli koşuları tek tek kazanan ve rakip tanımayan Kinowa, Alsancak Koşusu’nda jokeyi Akın Sözen ile birinciliğe uzanarak 140 bin liralık ikramiyenin de sahibi oldu.

YARIŞ KARİYERİ 30 MAYIS 2015'TE BAŞLADI

3 yaşındaki Kinowa, bugüne dek start aldığı 8 yarışta 7 birincilik ve 1 kez de ikincilik elde ederken toplam 586 bin 500 TL kazandı.

8 yarışın tamamını İzmir ve Bursa hipodromlarında koşan başarılı safkan kum pistin dışında herhangi bir pistte de start almadı.

Oğuz Dağlaroğlu'nun sahibi olduğu diğer yarış atı Mayko da, bugüne dek 6 yarışta start aldı ve 13 bin 300 TL kazandırdı.