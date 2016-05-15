Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ofspor Spor Toto 2.Lig’de!
Spor Toto 3.Lig play-off mücadelelerinde Diyarbakırspor ile 1-1 berabere kalan Ofspor rakibini penaltı atışlarında 5-4 yendi ve adını 2.Lig’e yazdırdı.
15 Mayıs 2016 Pazar 07:13
Ofsporlu futbolcular ve teknik ekip, karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşarken, mutluluklarını tribündeki taraftarlarıyla paylaştı.
Ofspor'a kupa ve madalyalarını, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik takdim etti. Futbolcular, kupayla birlikte tribündeki taraftarları selamlayarak, saha içinde "kolbastı" oynayarak başarılarını kutladı.
Bu arada müsabakanın sona ermesinin ardından bazı Diyarbekirsporlu taraftarlar, tribündeki koltukları sökerek sahaya fırlattı. Emniyet güçleri, taraftarlara müdahale ederek, olayların büyümesini engelledi.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:OfsporDiyarbakırsporPlay-off
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.