Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ödemesi geciken De Sutter kulübe ihtar çekti

Bursaspor'a transferinden beri kupa maçında 2 gol atan De Sutter sözleşme şartlarına uyulmadığı gerekçesi ile kulübe avukatı aracılığı ile ihtar çektiği öğrenildi

Ödemesi geciken De Sutter kulübe ihtar çekti

 Bursaspor'un sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımından 1 milyon 800 bin Euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği, ancak performansı bekleneni altında olan Tom de Sutter, sözleşmesindeki şartların zamanında yerine getirilmesi için kulübe ihtar çekti.

Bursaspor formasıyla ligde henüz golü bulunmayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol atan Belçikalı futbolcu, avukatı aracılığıyla yeşil beyazlı kulübe ihtar çekti.

Daha önceki yönetimde ödemelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle serbest kalabilmek için bu yöntemi birkaç kez deneyen tecrübeli oyuncunun son ödemelerinin yapılmasına rağmen yine kulübe ihtar çekmesi yönetimden tepki ile karşılandı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
De Sutter
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.