Ödemesi geciken De Sutter kulübe ihtar çekti

Bursaspor'un sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımından 1 milyon 800 bin Euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği, ancak performansı bekleneni altında olan Tom de Sutter, sözleşmesindeki şartların zamanında yerine getirilmesi için kulübe ihtar çekti.

Bursaspor formasıyla ligde henüz golü bulunmayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol atan Belçikalı futbolcu, avukatı aracılığıyla yeşil beyazlı kulübe ihtar çekti.

Daha önceki yönetimde ödemelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle serbest kalabilmek için bu yöntemi birkaç kez deneyen tecrübeli oyuncunun son ödemelerinin yapılmasına rağmen yine kulübe ihtar çekmesi yönetimden tepki ile karşılandı.