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Nurullah Sağlam sadece 2 gün dayanabildi

Mersin İdmanyurdu takımında neler oluyor? Hakan Kutlu'nun 1 gün takımı çalıştırıp istifasını vermesinin ardından bu sefer Nurullah Sağlam sadece 2 gün dayanabildi

Nurullah Sağlam sadece 2 gün dayanabildi

 Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Mersin İdman Yurdu'nda görevi kabul eden Teknik Direktör Nurullah Sağlam, "Bu yükün altından kalkamayacağım için görevi bırakıyorum" dedi. Sağlam, Yönetim kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"ÖZÜR DİLİYORUM" 

Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, "Başarılı olacağıma inanmadığımdan dolayı bu yükün altına girmek istemiyorum. Bu takımla başarılı olamam. Yönetim kurulundan ve tüm Mersin İdman Yurdu camiasından özür diliyorum" dedi.
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Mersin İdmanyurduHakan Kutlu
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