Nurullah Sağlam sadece 2 gün dayanabildi

Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Mersin İdman Yurdu'nda görevi kabul eden Teknik Direktör Nurullah Sağlam, "Bu yükün altından kalkamayacağım için görevi bırakıyorum" dedi. Sağlam, Yönetim kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Mersin İdman Yurdu'nda görevi kabul eden Teknik Direktör Nurullah Sağlam, "Bu yükün altından kalkamayacağım için görevi bırakıyorum" dedi. Sağlam, Yönetim kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür etti.