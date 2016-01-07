Nou Camp Arda Turan Oley Sesleriyle İnledi

Dün ilk kez Barcelona formasıyla resmi müsabakaya çıkan Arda Turan'a Nou Camp'ta büyük ilgi vardı. Katalan ekibin taraftarları maç içerisinde, 'Arda Turan oley' diyerek milli futbolcuyu motive etti.



2 dönem transfer yasağı alan Barcelona'ya bu sezon başında transfer olan milli futbolcu Arda Turan, Katalan Kulübü'nün cezasının bitmemesi sebebi ile yeni kulübünde 6 ay boyunca sadece antrenmanlar yapabilmiş ve resmi maç oynayamamıştı. Barcelona'nın birkaç gün önce sona eren yasağının ardından dün ilk kez formasına kavuşan Arda Turan'a ise Nou Camp'ta ise büyük bir destek vardı.

Espanyol ile oynanan Kral Kupası mücadelesinde Barcelona formasıyla dün gece ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, iyi bir oyun ortaya koydu ve yerini 68. dakikada Rakitic'e bıraktı. İspanya basınından da olumlu tepkiler alan yıldız futbolcuyu sahada en çok motive eden olay ise Katalan taraftarların Arda'ya olan ilgisiydi.

Barcelona - Espanyol maçını Nou Camp'ta canlı izleyen Acun Ilıcalı, karşılaşma sonrası bir programa bağlanarak Arda Turan'a verilen destek ile alakalı önemli açıklamalar yaptı.

Ilıcalı, karşılaşma öncesinde seyircinin Arda'ya tezahürat edip etmeyeceğini kendilerinin de o anda çok merak ettiğini ifade ederek, Barcelona - Espanyol maçı sırasında Arda Turan'a olan ilgiyi şu sözlerle anlattı:

"Çok merak ettiğimiz bir konu; 'acaba seyirci Arda'ya tezahürat edecek miydi, etmeyecek miydi?' 'Arda Turan Arda Turan' tezahüratlarını duyunca bütün elektriğimiz gitti ve rahatladık. Sonuçta Barcelona tribünleri 'Arda Turan oley, Arda Turan oley' diye tezahürat yaptı. Sonuçta taraftarın futbolcuyu sahiplenmesi çok büyük bir avantaj. Bunu bu düzeyde görmek çok hoşumuza gitti. Özelikle Nou Camp tribünlerinde yer alan 'fanatik' taraftarların bulunduğu bölümde Arda'ya maçın ortasında tezahüratlarda yapıldı. Arda oyundan çıkarken de zaten çok büyük bir sevgi gösterisi vardı." - İSTANBUL