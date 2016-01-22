Bournemouth deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle ayrılan Norwich City haftaya 23 puanla 16. Sırada giriyor. Evinde üst üste oynadığı Aston Villa ve Southampton mücadelelerini kazanarak rahat bir nefes alan ekip son 2 deplasmanda ise 6 gol yedi ve puan alamadı. İlk deplasman maçında Sunderland’i 3-1 yendikten sonra çıktığı 11 deplasmanda sadece 1 kez kazanan ekip iç sahada daha iyi bir performans ortaya koyuyor. Bu sezon Jürgen Kloop’La yoluna devam eden Liverpool ise henüz beklentileri karşılayamadı. Son olarak Anfield’da ezeli rakibi Manchester United’a 1-0 yenilen ekip hafta arasında Federasyon Kupası mücadelesinde Exeter City’yi 3-0’la geçti. Norwich City’de Gary O’Neill cezalı. 31 puanla 9. Sırada yer alan Liverpool’da ise Ings, Skrtel, Origi, Coutinho, Lovren ve Sturridge yok.
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Norwich City - Liverpool Maçını Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?
İngiltere Premier ligi ekiplerinden Norwich City sahasında Liverpool takımını ağırlıyor mücadele 23 Ocak Cumartesi günü saat 14:45'te lig tv 3. kanalda canlı olarak yayınlanacak
22 Ocak 2016 Cuma 15:14
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Anahtar Kelimeler:LiverpoolNorwich City
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