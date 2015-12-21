Nöbetçi Golcü ''Töre''

Türk futbolunda Semih Şentürk denilince akla tek bir şey gelir... Fenerbahçe formasıyla sonradan oyuna girerek çevirdiği maçlar... Kulübeden oyuna girdiği her maçta takımına büyük katkı sağlayan tecrübeli oyuncu bunun karşılığında “Nöbetçi golcü” lakabını almıştı...



Görünen o ki, Beşiktaş’ta da teknik direktör Şenol Güneş, Gökhan Töre’yi benzer bir role büründürüyor. Son haftalarda 11’de şans vermediği Töre’yi ‘hamle oyuncusu’ olarak kullanan ve her seferinde de olumlu sonuç alan tecrübeli hoca, Osmanlıspor maçına da Gökhan’ı 11’de sahaya sürmeyecek.







Galatasaray maçında oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra attığı harika golle derbi zaferinin mimarı olan genç yıldız, buna karşın kulübeden kurtulamadı! Güneş’in Osmanlıspor maçında da kanatlarda Olcay Şahan ve Ricardo Quaresma’yı kullanacağı, Gökhan’ın da ikinci yarı için görev bekleyeceği öğrenildi.



Gökhan, Galatasaray derbisinden önce 3-3 sonuçlanan Kasımpaşa maçında takımı 2-1 gerideyken oyuna girmiş ve Kartal’a 1 puan getirmiş, Akhisar maçında ise 2-0’lık dezavantajı çevirmeyi başaramamıştı.