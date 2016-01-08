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Nijerya Basınından Emmanuel Emenike Bombası

Ligin ikinci yarısı için alternatif bir golcü transfer etmek isteyen Fenerbahçe Al Ain'de kiralık olarak oynayan ve iyi bir performans sergileyen Emmanuel Emenike ismini geri getirmek için kolları sıvadı

Nijerya Basınından Emmanuel Emenike Bombası

 Robin van Persie ve Fernandao'ya alternatif bir golcü arayışı içinde olan Fenerbahçe, Nijerya basınına göre çareyi kiralık oyuncusu Emenike'de buldu.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Al Ain'de kiralık oynayan futbolcu için iki kulüp arasında görüşmelere başlandığı iddia ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle 14 maça çıkan Emenike 9 gole imzasını attı. Daha önce yazılan haberlerde Fenerbahçe Kulübü'nün Al Ain'den 15 milyon Euro bonservis ücreti isteyeceği belirtilmişti.

GEÇEN SEZON NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin geçen sezon Beşiktaş ile oynadığı lig maçında Emenike krizi yaşanmıştı. Yıldız futbolcu 31. dakikada taraftarların tepkisi üzerine sahadan çıkmak istemiş ancak teknik direktör İsmail Kartal tarafından ikna edilerek devre arasında oyuna dönmüş ve sonrasında devre arasında kenara alınmıştı.

TARAFTAR BU İŞE NE DİYECEK

Geçtiğimiz sezon, Nijeryalı golcünün sarı-lacivertli taraftarlarla yıldızı hiç barışmamıştı. Emenike'nin geri dönmesi durumunda taraftarların nasıl bir tepki vereceği merak konusu.
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Emmanuel Emenike
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