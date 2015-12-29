Nihat Doğan Sarı Kırmızılılara Açtığı Davada Haklı Bulundu

Şarkıcı Nihat Doğan, Özgecan cinayeti sonrası attığı mesajlarla büyük tepki toplamış ve Galatasaray Kulübü tarafından kongre üyeliğinden ihraç edilmişti.

MAHKEME DOĞAN HAKLI DEDİ

Aidatlarını zamanında ödediğini belirterek sarı-kırmızılı kulübe dava açan Nihat Doğan amacına ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulübü haksız bulan mahkeme Nihat Doğan'ın Galatasaray Kulübü'ndeki kongre üyeliğinin devam ettiğini açıkladı.

DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Şarkıcı Nihat Doğan, “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” diye tweet atmıştı. Bu mesaj Galatasaray tüzüğüne ve ilkelerine aykırı bulundu.