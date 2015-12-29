Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nihat Doğan Sarı Kırmızılılara Açtığı Davada Haklı Bulundu

Oy birliği ile Galatasaray üyeliğinden ihrac edilen Nihat Doğan açtığı davayı kazandı

Nihat Doğan Sarı Kırmızılılara Açtığı Davada Haklı Bulundu
 Oy birliği ile Galatasaray üyeliğinden ihrac edilen Nihat Doğan açtığı davayı kazandı

Şarkıcı Nihat Doğan, Özgecan cinayeti sonrası attığı mesajlarla büyük tepki toplamış ve Galatasaray Kulübü tarafından kongre üyeliğinden ihraç edilmişti.

MAHKEME DOĞAN HAKLI DEDİ

Aidatlarını zamanında ödediğini belirterek sarı-kırmızılı kulübe dava açan Nihat Doğan amacına ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulübü haksız bulan mahkeme Nihat Doğan'ın Galatasaray Kulübü'ndeki kongre üyeliğinin devam ettiğini açıkladı.

DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Şarkıcı Nihat Doğan, “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” diye tweet atmıştı. Bu mesaj Galatasaray tüzüğüne ve ilkelerine aykırı bulundu.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.