Neymar'a para cezası!

Brezilya'daki Folha de Sao Paulo gazetesinde yer alan habere göre, 2011-2013 yılları arasında elde ettiği reklam gelirlerinden bir kısmını maliyeye bildirmeyerek vergi kaçırmakla suçlanan Neymar'a, Brezilya'daki mahkeme tarafından 45 milyon avroluk para cezası verildi.



Vergi kaçırmaktan suçlu bulunan Neymar hakkında verilen kararının nihai olmadığı ve 24 yaşındaki futbolcunun itiraz hakkı bulunduğu bildirildi.



Son dönemlerde yargı ile arasında ciddi sorunlar yaşayan Neymar'ın, Santos'dan Barcelona'ya transferinde gerçek bedelin saklanarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Madrid'deki Ulusal Mahkeme'de yürütülen başka bir soruşturması daha bulunuyor.