Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Neymar zammı kaptı!

Kаtаlаn dеvi Bаrcеlоnа'nın, 2018 yılındа sözlеşmеsi sоnа еrеcеk оlаn Neymar ile prеnsip аnlаşmаsınа vаrdığı iddiа еdildi

Neymar zammı kaptı!

 İspanyol basını, Katalan devi ile geleceği tam bir soru işareti olan Neymar’ın Barcelona ile prensip anlaşmasına vardığını ve 2018 yılında sona erecek olan mevcut sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını yazdı.

Barcelona başkanı Joseph Martia Bartomeu’nun da bizzat katıldığı görüşmeler neticesinde Brezilyalı yıldızın devam eden kontratının maddi şartlarının iyileştirildiği ve rekor niteliğinde zam yapılacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulunan Neymar da, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve uzlaşmaya varılmasının yakın olduğunu ifade etmişti.

24 yaşındaki yetenekli oyuncusunun sözleşmesi, 30 Haziran 2018 tarihinde sona erecek.

Kaynak : Sporcope

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Neymar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.