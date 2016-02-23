Neymar zammı kaptı!

İspanyol basını, Katalan devi ile geleceği tam bir soru işareti olan Neymar’ın Barcelona ile prensip anlaşmasına vardığını ve 2018 yılında sona erecek olan mevcut sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını yazdı.

Barcelona başkanı Joseph Martia Bartomeu’nun da bizzat katıldığı görüşmeler neticesinde Brezilyalı yıldızın devam eden kontratının maddi şartlarının iyileştirildiği ve rekor niteliğinde zam yapılacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulunan Neymar da, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve uzlaşmaya varılmasının yakın olduğunu ifade etmişti.

24 yaşındaki yetenekli oyuncusunun sözleşmesi, 30 Haziran 2018 tarihinde sona erecek.

Kaynak : Sporcope