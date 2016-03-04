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Neymar o kampanyada yer aldı ve ben Türküm dedi!

Bаrcеlоnа'nın yıldızı Nеymаr, göçmеnlеrе dеstеk vеrmеk аmаcıylа yapılan bir kampanyada "Ben Türküm "dеdi

Neymar o kampanyada yer aldı ve ben Türküm dedi!

 Milli futbolcu Arda Turan'ın da formasını giydiği Barcelona'nın yıldızı Neymar, göçmenlere destek vermek amacıyla yapılan bir kampanyada "Ben Türküm" dedi.

"BEN BREZİLYALIYIM, BEN TÜRKÜM, BEN İSPANYOLUM"

Kampanya için kullanılan sloganda, "Ben Brezilyalıyım, Ben Türküm, Ben İspanyolum. Ben dünyalıyım. Ben göçmenim. Her ailenin bir göç geçmişi vardır. Ya sizin?" yer alan Neymar, destek vermek isteyen herkesi resmini oluşturup, geçmişini paylaşmaya çağırdı.
BÜYÜK KİTLELERE ULAŞTI

I'm Migrant (Ben Göçmenim) adı verilen kampanya kısa sürede büyük kitlelere ulaşırken, destek verenler internet sitesine oluşturdukları fotoğrafları göndererek bu önemli işin bir parçası oldu.

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