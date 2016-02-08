Neymar iddiası çok konuşulacağa benziyor!

2013 yılında olaylı bir şekilde Barcelona’ya transfer olan Neymar, saha içinde Messi ve Suarez ile birlikte çok güzel bir üçlü oluştursa da aslında her şey başka şekilde yaşanabilirmiş.

El Confidencial gazetesinin haberine göre Neymar, 2014 yılında Real Madrid’in kapısında dönmüş.

Neymar’ın, Real Madrid için Güney Amerika’da gözlemcilik yapan Juni Calafat ile mesajlaşmalarını paylaşan gazete, yıldız oyuncunun Calafat’a, “Juni, İspanya’ya varabildin mi? Biliyorsun ben artık Madridliyim. Hala Madrid” şeklinde bir WhatsApp mesajı gönderdiğini iddia ediyor.

Gazete, bu mesajın ekran görüntüsünün bulunmadığını belirtti.

Barcelona’ya transferi esnasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Neymar ve babasının ilk başlarda Katalan ekibinden ayrılmayı düşündükleri ve bunu fırsat bilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in devreye girerek Neymar’ı ikna ettiği belirtiliyor. Transferin neden gerçekleşmediği ise bilinmiyor.

Baba Neymar teklif olduğunu söylüyor

Neymar'ın babası Neymar Sr. da geçtiğimiz hafta görülen davada mahkeme heyetine"Neymar'a 144 milyon Poundluk bir teklif var ve bu, Real Madrid'den gelmiyor" demişti. İspanya'daki bu yargılamalardan sıkılan Brezilyalı yıldızın İngiltere'nin yolunu tutabilir.