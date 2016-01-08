Neymar'a duruşma şoku ifade verecek!

Neymar'ın, 2013 Mayıs'ta Santos'tan Barcelona'ya transferinde gerçek bedelin saklandığına ve sahtekarlık yapıldığına ilişkin iddiaları soruşturan İspanya Ulusal Mahkeme Savcılığı, Brezilyalı futbolcunun da sanık olarak ifade vermeye çağrılmasını talep etti.

Neymar'ın transfer haklarının bir kısmına sahip DIS adlı şirketin geçen haziran ayında yaptığı suç duyurusu sonrasında açılan soruşturmada şimdiye kadar, Brezilyalı futbolcunun yanı sıra Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün eski başkanı Sandro Rosell, Santos Kulübünün eski başkanları Odilio Rodrigues ve Luis Alvaro de Oliveira ile Neymar'ın menajeri ve babası Neymar Da Silva da sanık olarak mahkemeye çağrıldı.

Transferde Barcelona'nın Santos'a ödeyeceği paranın yüzde 40'ında hakkı olduğunu iddia eden DIS şirketi, 83,3 milyon avroya mal olduğu ortaya çıkan transferden kendisine sadece 17,1 milyon avro üzerinden yüzde verildiğini savunuyor.

Suçlamalarda, Neymar'ın Barcelona'ya transfer olmayı kabul ederek 40 milyon avroluk bir para aldığı ve DIS'nin diğer kulüplerden yapılan transfer teklifleri hakkında bilgilendirilmediği iddia ediliyor. Bu yüzden de soruşturmaya bakan hakimin, geçen aylarda Real Madrid, Bayern Münih ve Manchester City kulüplerine birer yazı göndererek, 2009-2013 yıllarında Santos Kulübü, Neymar ve futbolcunun babasına yapılan tüm transfer tekliflerinin bilgilerini talep ettiği belirtiliyor.

Öte yandan Neymar'ın Barcelona'ya transferinde gerçek bedelin saklanıp vergi kaçırıldığı iddiasıyla, Barcelona'da yürütülen diğer bir davada ise savcılık, Bartomeu için 2 yıl 3 ay hapis ve 3,8 milyon avro para cezası, Rosell için de 7 yıl 6 ay hapis ve 25,1 milyon avro para cezası talep ediyor. Barcelona Kulübünün de maliyeye 11,4 milyon avro tazminat ve 22,2 milyon avro para cezası ödemesi isteniyor.

Kaynak : AA