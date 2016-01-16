Newcastle United - West Ham United Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Manchester United’la nefes kesen bir 90 dakika sonrası 3-3 berabere kalan Newcastle United 18 puanla son sıranın bir basamak üzerinde. Üst üste Liverpool ve Tottenham Hotspur’ı mağlup edip nefes alan ekip daha sonra oynadığı 5 maçta ise galip gelemedi. Evinde de 3 maçtır kazanamayan Steve McClaren’in ekibinde Steven Taylor, Cisse, Haidara, Krul, Obertan, Wiliamson, Anita ve Thauvin yok. Sezona çok iyi başlayan ve devleri dmağlup ederek dikkatleri üzerine çeken West Ham United ise yaşadığı düşüş sonrası toparlandı. Son olarak deplasmanda Bournemouth’u 3-1 yenen ekip puanını 35 yaptı ve 5. Sıraya yerleşti. 8 haftalık galibiyet hasretinin ardından üst üste 3 maç kazanan Slaven Bilic’in öğrencileri bu deplasmanda da galibiyet peşinde olacak. Konuk takımda Sakho, Lanzini ve Carroll yok.