Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Newcastle United ve Norwich City Küme Düştü, Taraftarlar Şokta!

Newcastle United ve Norwich City çok kötü geçirdikleri sezon sonrasında küme düşmeden kurtulamadılar. Newscastle United taraftarları büyük şokta. Detaylar haberimizde!

Newcastle United ve Norwich City Küme Düştü, Taraftarlar Şokta!

Sahasında Everton'ı 3-0 yenen Sunderland'in kalmayı garantilediği İngiltere Premier Lig'de, Newcastle United ve Norwich City tutunamadı. İngiltere Premier Lig'de yapılan maçta Everton'ı 3-0 mağlup eden Sunderland ligde kalmayı garantilerken, Newcastle United ve Norwich City küme düştü.

Ligde kalmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan ve rakibiyle sahasında oynadığı son 10 lig maçında sadece bir galibiyet alabilen Sunderland, Van Aanholt'un golüyle 38. dakikada öne geçti. Kone'nin 42 ve 55. dakikalarda attığı gollerle Everton'ı 3-0 yenen Sunderland, bitime bir hafta kala puanını 38'e çıkardı ve ligde kalmayı garantiledi.

Watford karşısında 4-2'lik skorla üç puana uzanan Norwich City'ye bu galibiyet yetmedi. Sunderland'in 4 puan gerisinde kalan Rafael Benitez yönetimindeki Newcastle United ve Norwich City, Aston Villa'nın ardından küme düşen diğer ekipler oldu.

Günün diğer önemli maçında UEFA Avrupa Ligi finalisti Liverpool, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Hazard'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan başkent temsilcisi, 90+2. dakikada Benteke'nin golüne engel olamadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Liverpool'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 90 dakika forma giydi
İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Newcastle UnitedNorwich CityKüme DüştüPremier LigKüme Düşen Takımlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.