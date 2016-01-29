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Nemanja Vidic'ten şaşırtan karar!

İnter ve Manchester United fornalarını giyen Nemanja Vidic sürekli yaşadığı sakatlık sorunlarının arından futbolu 34 yaşında bıraktığını açıkladı

Nemanja Vidic'ten şaşırtan karar!

 Manchester United ve Inter gibi takımlarda forma giyen Sırp savunma oyuncusu Nemanja Vidic, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, takımın eski kaptanlarından 34 yaşındaki Vidic'in yeşil sahalara veda etme kararı aldığı bildirildi.

SAKATLIK SONU OLDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vidic, kramponlarını asma zamanının geldiğini belirterek, son yıllarda yaşadığı sakatlıkların böyle bir karar almasında etkili olduğunu ifade etti.

Ülkesinde Kızılyıldız ve Spartak Subotica, Rusya'da Spartak Moskova formaları giyen Vidic, 2006'da transfer olduğu Manchester United'da 8 sene görev yaptı. Vidic, İngiliz ekibinde 5 Premier Lig, 3 Lig Kupası, 5 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Milli takımda 56 kez görev alan ve son olarak imza attığı Inter'de yeterli forma şansı bulamayan Vidic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi bu ay feshedilmişti.
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Nemanja Vidic
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