Nemanja Vidic'ten şaşırtan karar!

Manchester United ve Inter gibi takımlarda forma giyen Sırp savunma oyuncusu Nemanja Vidic, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, takımın eski kaptanlarından 34 yaşındaki Vidic'in yeşil sahalara veda etme kararı aldığı bildirildi.
Manchester United ve Inter gibi takımlarda forma giyen Sırp savunma oyuncusu Nemanja Vidic, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, takımın eski kaptanlarından 34 yaşındaki Vidic'in yeşil sahalara veda etme kararı aldığı bildirildi.