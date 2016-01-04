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Nefesleri kesen Valencia Real Madrid maçında galip çıkmadı

Dün gece oynanan Valencia Real Madrid maçı izleyicilerin adeta nefesini kesti, bol pozisyonların yaşandığı maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı

Nefesleri kesen Valencia Real Madrid maçında galip çıkmadı

 İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, iki kez öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Valencia'yla 2-2 berabere kaldı.

Mestalla Stadı'nda oynanan müsabakada Real Madrid, 17. dakikada Karim Benzema'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Valencia, devrenin son dakikası içinde kazandığı penaltıyı Daniel Parejo'yla gole çevirirken, ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın 68. dakikasında Mateo Kovacic, rakibine yaptığı sert hareketin ardından direkt kırmızı kartla cezalandırılırken, Real Madrid sahada 10 kişi kaldı.

Eflatun-beyazlılar, bir kişi eksik mücadele etmesine rağmen 82. dakikada Gareth Bale'in golüyle yeniden öne geçerken, bu golden sadece bir dakika sonra Paco Alcacer, skora bir kez daha dengeyi getirdi: 2-2

Kalan bölümünde iki takım da net fırsatlardan sonuç alamayınca, karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. 

Ligde iki hafta sonra kayıp yaşayan Real Madrid, puanını 37'ye, galibiyet özlemi 7 maça çıkan Valencia ise 23'e yükseltti.
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