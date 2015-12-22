Nazilli Sanayisporlu Mehmet Değirmenci Kimdir? Hangi Takımda Oynuyor? Futbolcuya tekme Görüntüleri

Aydın 1. Amatör Ligi'ndeki Dallıcaspor-Nazilli Sanayispor maçında, rakip takımın oyuncusu tarafından yüzüne tekme atılan Kayhan Karataş'ın, aynı oyuncunun daha önce de tekme atması sonucu 6 hafta sahadan uzak kaldığı bildirildi.

İki kulübün yöneticileri ilçede bir araya gelirken, iki futbolcunun yan yana gelmesi ise kulüpler tarafından kabul görmedi.



Nazilli Sanayispor Kulübü Başkanı Abit Yaz, futbolcu Mehmet Değirmenci'nin rakibine yaptığı sportmenlik dışı hareketten dolayı özür diledi. Yaz, futbolcunun kulüple ilişkisinin kesin olarak kestiklerini belirtti.

OLAY SAVCILIĞA İNTİKAL ETTİ

Dallıcaspor Kulüp Başkanı Ajlan Anbarcı da olaydan büyük üzüntü duyduklarını ancak iki kulüp arasındaki dostluğun bozulmayacağını ifade etti. Anbarcı, şunları söyledi:

"Olay savcılığa intikal etti. Kamu davası açıldı. Federasyon Başkanı bizzat arayıp olayın takipçisi olacağını söyledi. Futbolcumuzda 8 dikiş var. Yöneticileri ile bir araya geldik. Çiçeklerini sundular. Bizden özür dilediler. Onlar da bu olaydan üzgün. Sahalarda yaşanmaması gereken bir olay olduğunu söylediler. Bizim aramızda sorun yok. Olay nasıl gelişti anlayamadık. Oyuncumuz daha önce de yine aynı oyuncu tarafından sakatlanmış ve altı hafta oynamamıştı. Burada onun art niyetli olduğu ortaya çıktı."







"İŞİMİ VE AİLEMİ DÜŞÜNDÜM"

Öte yandan, maçta sakatlanan futbolcu Kayhan da katıldığı yerel bir televizyonun canlı yayınında kendisine tekme atan rakip futbolcuyu ne iş, ne de spor hayatında tanıdığını söyledi.

Kayhan, "Aynı futbolcu beni daha önce de sakatladı. Onu tanımıyorum, husumetim yok. Olay sırasında kafama şişe vurdular zannettim. Oyuna devam edemedim. Aklıma ilk gelen, beden eğitimi öğretmeniyim, mesleğim ve ailem oldu. Altını çiziyorum bu olay Nazilli Sanayispor Kulübü'ne mal edilmemeli. Onlar benim yanımda oldular. Bir şahsın sebep olduğu olayın bir kulübe yansımaması gerekir. Gerekli cezayı alacağını söylediler. Zaten savcılık olaya ben şikayetçi olmasam da el koydu" diye konuştu.





HUKUKÇU GÖRÜŞÜ: KASTEN YARALAMA’DAN YARGILANIR

Avukat Fırat Epözdemir, Nazilli Sanayisporlu futbolcu Mehmet Değirmenci’nin yerde yatan rakibinin suratına tekme atmasının, ‘kasten yaralama’ suçu kapsamında ele alınması gerektiğini kaydetti. Avukat Epözdemir, şunları söyledi:

“Mehmet Değirmenci, iki ayrı tekmeleme olayında bulunuyor. Biri, maç devam ederken, diğeri rakibi yerden düştükten sonra… İlki, maç esnasında olduğu için cezalandırılmaz. Ancak ikincisi, Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesini oluşturan ‘kasten yaralama’ suçu kapsamında ele alınır. Burada da, ikili bir durum söz konusu. Eğer yüzüne tekme atılan futbolcunun tedavisi basit tıbbi müdahale ile giderilirse, Değirmenci 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile veya adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, tedavi basit bir müdahale ile giderilemezse Değirmenci 1 yıldan 3 yıla hapis istemi ile yargılanır” dedi.