Nazilli Belediyespor-Trabzonspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Türkiye Kupası F Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Nazilli Belediyespor ile karşılaşıyor.

İŞTE İLK 11'LER!

Nazilli Belediyespor: Uğurcan, Douglas, Salih, Yusuf, Aytaç, Aykut, Okay, Özer, N'Doye, Marin, Erkan

Trabzonspor: Uğurcan, Salih, Musa, Aykut, Alper, Özer, Okay, Marin, Erkan, Yusuf, N’Doye

YILDIZLAR KADRODA YOK!

Bordo-Mavili kafilede teknik direktör Sadi Tekelioğlu; Onur, Cardozo, Mehmet Ekici, Cavanda ve Mbia’yı kadroya almadı.

YÖNETİM KUPAYI İSTİYOR!

Trabzonspor’un yeni başkanı Muharrem Usta, Türkiye Kupası’na büyük bir önem veriyor. Bordo-Mavililer’in Süper Lig’de istenen yerde olmayışı nedeniyle Avrupa’ya gitmenin en kestirme yolu olarak kupa görülüyor. Ligde sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, bu sezon mutlak Avrupa kupalarında olmayı hedeflerken, lig ve kupa olmak üzere iki yoldan şansını deneyecek.

SAAT: 14.00

STAT: Nazilli İlçe Stadı

YAYIN: A Spor