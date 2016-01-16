Napoli - Sassuolo Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Geçtiğimiz hafta İnter maçı öncesinde Sassuolo’nun maç seçen bir takım olduğundan ve İnter galibiyeti dışında bahislere yönelmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Sassuolo, son iki sezondur pazarı olan bir takım oldu. Futbolcular ligin kalbur üstü takımlarına karşı çok agresif ve etkin futbol oynuyorlar. Cesena’dan ön libero Sensi’yi transfer eden Sassuolo’da savunma oyuncusu Terranova’nın sakatlığı devam ederken savunmanın bir diğer önemli ismi Cannavaro cezalı. Ayrıca hücum oyuncusu Berardi bir diğer cezalı isim.



Napoli , farklı Frosinone galibiyeti ile moral kazanırken bu galibiyet ile gelen liderliğin keyfini yaşadı. Liderliği sürdürebilmek adına Sassuolo maçı fazlasıyla önemli. Yıllardır takımın dinamosu olan Zuniga’yı Bologna’ya satan Napoli’de bu önemli maç öncesi eksik bulunmuyor.

Napoli, maçın mutlak favorisi. Açılan oran riske girmeye değmeyeceği için alternatif bahislere yönelmekte fayda var. Konuk ekip Sassuolo’nun Napoli’nin savunmasını aşıp skor bulabileceğini düşünüyorum.