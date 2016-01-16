Napoli - Sassuolo Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Geçtiğimiz hafta İnter maçı öncesinde Sassuolo’nun maç seçen bir takım olduğundan ve İnter galibiyeti dışında bahislere yönelmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Sassuolo, son iki sezondur pazarı olan bir takım oldu. Futbolcular ligin kalbur üstü takımlarına karşı çok agresif ve etkin futbol oynuyorlar. Cesena’dan ön libero Sensi’yi transfer eden Sassuolo’da savunma oyuncusu Terranova’nın sakatlığı devam ederken savunmanın bir diğer önemli ismi Cannavaro cezalı. Ayrıca hücum oyuncusu Berardi bir diğer cezalı isim.
Geçtiğimiz hafta İnter maçı öncesinde Sassuolo’nun maç seçen bir takım olduğundan ve İnter galibiyeti dışında bahislere yönelmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Sassuolo, son iki sezondur pazarı olan bir takım oldu. Futbolcular ligin kalbur üstü takımlarına karşı çok agresif ve etkin futbol oynuyorlar. Cesena’dan ön libero Sensi’yi transfer eden Sassuolo’da savunma oyuncusu Terranova’nın sakatlığı devam ederken savunmanın bir diğer önemli ismi Cannavaro cezalı. Ayrıca hücum oyuncusu Berardi bir diğer cezalı isim.