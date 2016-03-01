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Napoli'nin Gonzalo Higuain çabası sonuç vermedi

Nаpоli'nin şаmpiyоnluk kоşusundа gоllеriylе büyük bir pаyı оlаn Higuаin'in, kulübüyle yeni kоntrаt imzаlаmаyа yаnаşmаdığı iddiа еdildi

Napoli'nin Gonzalo Higuain çabası sonuç vermedi

 İtalyan basınında yer alan habere göre; kulübünden 11.2 milyon euro net maaş alan ve buna gelecek zammı da reddettiği belirtilen Higuain'in artık yeni bir kulübe gitmek istediği belirtildi.

Ara transfer döneminde Chelsea'den gelen transfer teklifini Napoli ile şampiyonluk yaşamak istediği için reddeden Higuain'in yazın Arsenal, Chelsea veya Paris Saint-Germain'den birine gitmeyi hedeflediği kaydedildi.

Gonzalo Higuain, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 27 Serie A maçında 25 gol atıp 2 asist yaptı. 

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NapoliGonzalo Higuain
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