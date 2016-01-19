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Napoli - İnter Maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Napoli İtalya kupası maçında İnter ile karşılaşıyor, mücadele 19 Ocak salı günü saar 21:45'te Tivibu ekranlarında canlı olarak yayınlanacak

Napoli - İnter Maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

 Ligde son iki maçında puan kayıpları yaşayan İnter, rakibi Napoli’nin 4 puan gerisinde kaldı. Yaşanılan puan kayıplarının ardından İcardi ve Jovetic eleştiri oklarının hedefinde olan oyuncular. Bu süreçte düşük performans gösteren bu iki oyuncudan Jovetic’in Napoli karşısında teknik adam Mancini tarafından kızağa çekilmesi muhtemel gözüküyor. Melo’nun cezası sona erdi. Takımda eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Napoli, bu sahada rakibini lig mücadelesinde başarılı bir oyunla yenmişti. Son yıllarda kupaya önem veren ev sahibi ekibin saha avantajı ile beraber yarı finali görme şansı yüksek. Ayrıca oynadıkları olumlu futbol güven veriyor. Higuain ve İnsigne’nin uyumu hücumsal anlamda Napoli’ye avantaj katıyor. Rakibi İnter gibi bu önemli karşılaşma öncesi takımda önemli bir eksik yok.

Napoli, son yıllarda bu sahada rakibine karşı bariz bir üstünlük kurdu. Yine kazanma şansları yüksek. Fakat tek maçlı eliminasyon sisteminde oynanacak olan bu karşılaşmada İnter’in savunmada az hata ile oynamasını bekliyorum
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