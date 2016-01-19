Napoli - İnter Maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Ligde son iki maçında puan kayıpları yaşayan İnter, rakibi Napoli’nin 4 puan gerisinde kaldı. Yaşanılan puan kayıplarının ardından İcardi ve Jovetic eleştiri oklarının hedefinde olan oyuncular. Bu süreçte düşük performans gösteren bu iki oyuncudan Jovetic’in Napoli karşısında teknik adam Mancini tarafından kızağa çekilmesi muhtemel gözüküyor. Melo’nun cezası sona erdi. Takımda eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Ligde son iki maçında puan kayıpları yaşayan İnter, rakibi Napoli’nin 4 puan gerisinde kaldı. Yaşanılan puan kayıplarının ardından İcardi ve Jovetic eleştiri oklarının hedefinde olan oyuncular. Bu süreçte düşük performans gösteren bu iki oyuncudan Jovetic’in Napoli karşısında teknik adam Mancini tarafından kızağa çekilmesi muhtemel gözüküyor. Melo’nun cezası sona erdi. Takımda eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.