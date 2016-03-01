Napoli deplasmanda Fiorentina engelini aşamadı!

Floransa’daki Artemio Franchi Stadı’nda üst basamaklarda yer alan iddialı iki ekibin mücadelesi hızlı başladı ve goller peş peşe geldi. Maçın 6. dakikasında ev sahibi Fiorentina, Alonso ile öne geçerken, konuk ekipten bu gole yanıt gecikmedi ve Arjantinli golcü Gonzalo Higuain durumu eşitledi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca ligin üst sıralarındaki iki takım da birer puanla yetinmek durumunda kaldı. Napoli 58 puanla ikinci, Fiorentina da 53 puanla 4. sırada yer aldı.

Bu sonuçla Napoli üstü ste 3. maçından da galibiyet alamadı ve 3 hafta önce liderlik koltuğunu devrettiği Juventus ile arasındaki puan farkı açıldı. Lider Juventus, bu hafta evinde konuk ettiği Inter’i 2-0 ile geçerek puanını 61’e yükseltti. Juventus, en yakın takipçisi Napoli’nin bu akşam puan kaybı yaşamasıyla aradaki puan farkını da 3’e çıkardı.

Serie A’da gol krallığı yarışında da Napoli’nin Arjantinli golcüsü Higuain, bugün attığı golle, gol sayısını 24’e yükseltti ve açık ara liderliğini sürdürdü. Higuain’i, Juventus’ta forma giyen vatandaşı Paulo Dybala 13 golle ikinci sıradan takip etti.

Kaynak : AA