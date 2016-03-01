Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Napoli deplasmanda Fiorentina engelini aşamadı!

Seri A'nın 27. hаftаsının kаpаnış mаçındа Nаpоli, Fiоrеntinа ile dеplаsmаndа 1-1 bеrаbеrе kalarak, şаmpiyоnluk yаrışındа аğır yаrа аldı

Napoli deplasmanda Fiorentina engelini aşamadı!

 Floransa’daki Artemio Franchi Stadı’nda üst basamaklarda yer alan iddialı iki ekibin mücadelesi hızlı başladı ve goller peş peşe geldi. Maçın 6. dakikasında ev sahibi Fiorentina, Alonso ile öne geçerken, konuk ekipten bu gole yanıt gecikmedi ve Arjantinli golcü Gonzalo Higuain durumu eşitledi. 

Karşılaşmada başka gol olmayınca ligin üst sıralarındaki iki takım da birer puanla yetinmek durumunda kaldı. Napoli 58 puanla ikinci, Fiorentina da 53 puanla 4. sırada yer aldı. 

Bu sonuçla Napoli üstü ste 3. maçından da galibiyet alamadı ve 3 hafta önce liderlik koltuğunu devrettiği Juventus ile arasındaki puan farkı açıldı. Lider Juventus, bu hafta evinde konuk ettiği Inter’i 2-0 ile geçerek puanını 61’e yükseltti. Juventus, en yakın takipçisi Napoli’nin bu akşam puan kaybı yaşamasıyla aradaki puan farkını da 3’e çıkardı. 

Serie A’da gol krallığı yarışında da Napoli’nin Arjantinli golcüsü Higuain, bugün attığı golle, gol sayısını 24’e yükseltti ve açık ara liderliğini sürdürdü. Higuain’i, Juventus’ta forma giyen vatandaşı Paulo Dybala 13 golle ikinci sıradan takip etti. 

Kaynak : AA

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
NapoliFiorentina
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.