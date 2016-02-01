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Nani ve Van Persie Kupa galibiyetini Reina'da kutladı

Kupa'da son dakika golü ile Kayserispor'u eleyen ve çeyrek finale adını yazdıran Fenerbahçe'de aralarında Nani ve Van Persie'nin de bulunduğu bazı futbolcular Reina'da kutlama yaptı

Nani ve Van Persie Kupa galibiyetini Reina'da kutladı

 Fenerbahçe'nin yabancı yıldızları, hızlarını eğlence hayatında da konuşturdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de Robin Van Persie, Luis Nani, Simon Kjaer, Bruno Alves, Lazar Markovic ve Michal Kadlec maçtan çıkar çıkmaz soluğu Reina'da aldı. 120 dakika mücadele etmelerine rağmen enerjileri bitmeyen yıldızlar, hep beraber mekana girdi.


5 KADINLA SABAHA KADAR EĞLENDİLER 

Takvim gazetesinin haberine göre; 6 yıldızdan yarım saat sonra, futbolcuların Reina'ya geldiği VIP minibüsten 5 güzel indi. Güzeller soluğu futbolcuların olduğu locada aldı. Saat 05.00'e kadar eğlenen yıldızlardan Nani ve Van Persie, güzellerle samimi bir şekilde dans etti. Kjaer, Kadlec ve Markovic taksi ile Reina'dan ayrılırken; Nani ve Van Persie, VIP minibüse bindi. Arka kapıya taksi çağırtan ikili, güzellerden 3'ünü taksiye bindirdi. Reina'dan Sarıhan Çorbacısı'na giden grup, trafikte güzellerin bulunduğu taksiyle arka arkaya giderken görüntülendi.

GÖZLER EŞLERİNDE

Maçtan birkaç saat sonra soluğu Reina'da alan ve burada gizemli güzellerle eğlencenin doruğuna çıkan Nani ve Van Persie, evli! Futboldaki başarılarından sonra şimdi de çapkınlıklarıyla gündeme gelen ikilinin bu gecesine eşlerinin ne diyeceği ise merak konusu.

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