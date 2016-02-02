Nani kaldı eşi Daniela gitti!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, geçen hafta cumartesi günü yapılan kulübün divan kurulu toplantısında Luis Nani için Çin'den bir kulübün kendilerine 20 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu, söz konusu kulübün Portekizli yıldıza ise senelik 10 milyon euro önerdiğini açıklamıştı. Başkan, "Ancak biz bu teklif reddettik. Nani de takımı şampiyon yapmadan gitmek istemedi ve Fenerbahçe'de kaldı" demişti. Portekizli yıldız, başkanın bu sözlerini Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrasında aynen doğruladı.



"İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; Nani'nin Fenerbahçe'de oynamak için bu ilk fedakarlığı değildi. Sarı-lacivertli kulübe transferi aşamasında hayat arkadaşı Daniela Martins kendisine engel olmak istemiş, "İstanbul'da yaşamak istemiyorum" demişti. Nani'nin yalvarışlarına rağmen Daniela inadından vazgeçmeyince, sportif direktör Giuliano Terraneo birkaç kez çiftin tatil yaptığı İspanya'ya giderek Daniela'yı ikna etmiş, imzalar nihayet atılmıştı. Ancak Daniela, devamında sorun çıkarmaya devam etti. Her defasında "Gidelim buradan" diye tutturdu.





"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMADAN GİTMEM"

Nani, Çin'den teklif alınca fırsatı ganimet saydı; gitme ısrarını yineledi. Nani, eşini yine dinlemedi. "Başkana sözüm var; Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan bir yere ayrılmam" dedi.

EVİ TERK ETTİ

Yıldız futbolcu, dediğini de yaptı, Fener'de kaldı. Daniela Martins ise oğulları Lucas'ı alıp geçen cuma günü evden ayrıldı, ardından da Portekiz'in yolunu tuttu. Nani şu anda İstanbul'da tek başına yaşıyor.

FENERBAHÇE'Yİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKMADI

Luis Nani, eşi Daniela Martins'le "arayı bozma" pahasına Fenerbahçe'de kalırken, sarı-lacivertli taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti. Nani, "Fenerbahçe'yi yüzüstü bırakamam. Şampiyon olalım, sonrasında bakarız. Kulüp de isterse ayrılma konusunu o zaman düşünürüz" dedi.