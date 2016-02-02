Nani kaldı eşi Daniela gitti!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, geçen hafta cumartesi günü yapılan kulübün divan kurulu toplantısında Luis Nani için Çin'den bir kulübün kendilerine 20 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu, söz konusu kulübün Portekizli yıldıza ise senelik 10 milyon euro önerdiğini açıklamıştı. Başkan, "Ancak biz bu teklif reddettik. Nani de takımı şampiyon yapmadan gitmek istemedi ve Fenerbahçe'de kaldı" demişti. Portekizli yıldız, başkanın bu sözlerini Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrasında aynen doğruladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, geçen hafta cumartesi günü yapılan kulübün divan kurulu toplantısında Luis Nani için Çin'den bir kulübün kendilerine 20 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu, söz konusu kulübün Portekizli yıldıza ise senelik 10 milyon euro önerdiğini açıklamıştı. Başkan, "Ancak biz bu teklif reddettik. Nani de takımı şampiyon yapmadan gitmek istemedi ve Fenerbahçe'de kaldı" demişti. Portekizli yıldız, başkanın bu sözlerini Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrasında aynen doğruladı.