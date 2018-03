Nani İngiliz basınına konuştu ve isyan etti!

Van Gaal'in takımın başına ilk geçtiği anda 'Takımda kaliteli kanat oyuncusu yok' sözüyle birlikte kendisini hedef aldığını belirten Nani, "MANU'da çok fazla gol attım, çok fazla asist yaptım. Takım bana güç veriyordu, menajer de öyle. Kendime güveniyordum. Böyle olduğunda uçuyorsun. Yeteneklerin varsa, takım ve menajer sana güvenirse, her şey farklı olur" dedi.



"OYUNCULARA ÇOCUKMUŞ GİBİ BAĞIRIYORLARDI"



Van Gaal'in ekibinin oyunculara yaklaşımını eleştiren Portekizli, "Sezon öncesinde beni kullanmadı. Bütün maçlarda süre alan bir oyuncuydum ve, "Hoca beni görmezden geliyor" düşüncesine kapıldım. O ve asistanları oyunculara çocukmuşlar gibi, 18 yaşındaymışlar gibi bağırıyorlardı. Sonra ben de, 'Ben profesyonel bir oyuncuyum, her gün idman yapıyorum, yanlış bir şey yapmıyorum, idmanlarda da performans ortaya koyuyorum' şeklinde düşündün ve bunun doğru bir yaklaşım olmadığını farkettim" ifadelerini kullandı.



Teknik ekibin oyunculara fazla karıştığını vurgulayan tecrübeli isim, "Böyle pas vermelisin, hadi! Falan, filan... Çılgıncaydı. Böyle futbol oynamak zor. Çünkü futbol içgüdüdür. Kararlar önemlidir. Eğer şut atman gerektiğini hissedersen, önde kontrol yaparsın. Eğer kontrol yapman gerektiğini düşünürsen, kontrol edersin. Topu sürüyorsan, topu sürüyorsundur. Farklı tipte goller bu sayede ortaya çıkıyor" diye konuştu.



"BU MANCHESTER, MANCHESTER DEĞİL"



Manchester United'ın içinde bulunduğu durumun her şeyi anlattığını belirten yıldız futbolcu, "Manchester'ı görüyorsunuz, bu Manchester değil. Orada oynayan tüm oyunculara saygımla, karakter, mantalite farklılaştı. Manchester United'ı sahaya girerken gördüğünüzde, artık farklı bir şey görüyorsunuz. Büyük isimlerden önce, kulüpte yıllarınız geçirmiş tecrübeli oyunculara ihtiyaç var. Şimdi belki de lkulüpte ilk yılını geçiren oyuncular görüyorsunuz. Bunların hepsi MANU'da yeni" diyerek sözlerini noktaladı.Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nani, sarı-lacivertli kulüpte sahaya çıktığı 40 maçta 10 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.