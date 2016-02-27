Nani derbi havasına girdi ilk açıklama!

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Luis Nani, Spor Toto Süper Lig'de 29 Şubat Pazartesi günü karşılaşacakları Beşiktaş derbisinin önemine vurgu yaparak, rakipleriyle "çekişmeli ve büyük bir maç" yapacaklarını bildirdi.



"ÇEKİŞMELİ BÜYÜK BİR MAÇ OLACAK"

Nani, sarı-lacivertli kulübün internet sitesi aracılığıyla, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacakları derbiyi değerlendirdi. Portekizli oyuncu, derbinin ligdeki gidişatı ve şampiyonluk yarışını belirleyecek bir karşılaşma olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu nedenle o maçta her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Bunun farkında olarak sahaya çıkacağız. O karşılaşmada hırslarımızı, bu ligi ve şampiyonluğu ne kadar istediğimizi göstermemiz gerekiyor. Gerçekten kazanmak zorundayız. Mücadele etmek ve koşmak zorundayız. Hem taraftarımız hem yönetim kurulumuz hem hocalarımız hep birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Kulüp halinde kenetlenip bu mücadeleyi göstermeliyiz. Son derece mücadeleci ve zor bir karşılaşma olacak. Çekişmeli, büyük bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım maçtan mutlu ayrılan taraf biz oluruz."





"3 PUAN ALMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Sezon boyunca çok iyi çalıştıklarını kaydeden Nani, şu ifadeleri kullandı: "Çok emek verdik. Bazı maçlarda belki istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık ama her takımın böyle inişli çıkışlı dönemleri olur. Bunlar futbolun parçası. Ama en önemlisi şu anda bu karşılaşma ve bu karşılaşmaya gerçekten çok iyi hazırız. Üç puan almayı çok istiyoruz."