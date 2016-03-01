Nani'den sürpriz galibiyet açıklaması!

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Luis Nani, Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri derbi karşılaşmasında takım halinde harika bir oyun sergilediklerini söylerken, oyuna yedek başlamasını sorun etmediğini dile getirdi.



Müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Nani, maça kulübede başlamasının tamamen hocanın kararı olduğunu ve bunun kendisi için kesinlikle sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

"TAKIM KAZANSIN, BEN YEDEK BEKLERİM"

"En önemlisi hep takımın kazanması" diyen Portekizli oyuncu, "Takım kazanmaya devam etsin ve bu şekilde ilerlesin. Ben oyuna sonradan girsem de sorun olmaz. Takım galip gelsin, ben mutlu olurum. Burada önemli olan galip gelmekti ve ben de buna golle katkıda bulunduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Maçın başından sonuna kadar kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini aktaran Nani, "Kendi oyunumuzu oynama düşüncesiyle sahaya çıktık ve erken bir gol bulduk. Erken öne geçmek bizim için son derece güzel oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Nani ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştikleri Braga maçıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"BRAGA TEHLİKELİ TAKIM"

"Bizim seviyemizde bir takım. Daha önce Braga'ya karşı birkaç karşılaşmaya çıktım. Tehlikeli bir takım ve özellikle kendi sahalarında çok iyi mücadele ediyorlar. UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynadığımız karşılaşmalarda güçlü olduğumuzu gösterdik. Bunu aynı şekilde sürdürerek, iyi futbol oynayıp turu geçmemiz gerekiyor."

VOLKAN ŞEN: DERBİYE YAKIŞIR MAÇ OLDU

Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Volkan Şen, derbiye yakışır bir maç olduğunu ve sahaya karakter koyduklarını ifade etti.

Özellikle sahalarında oynadıkları Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçlarında takım ruhunu sahaya yansıttıklarını belirten Volkan, "Gerçekten şampiyonluk yolunda önemli bir maçtı ve kazanmasını bildik. Bunun için tabii ki çok mutluyum. Geldiğim günden bu yana verdikleri destekten dolayı taraftarımıza minnettarım. Bugün alınan galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

Volkan Şen, maç içinde Beşiktaşlı oyuncu Beck ile yaşadıkları pozisyonu ise şu şekilde değerlendirdi:

"Cüneyt Çakır'a Beck'in bana yaptığı faulü gösterdim. Gerçekten topa vurduktan sonra bir art niyeti olduğunu düşünüyorum. Belki yanılıyorumdur ama topa vurduktan sonra direk tabanıyla bana da vurdu. Maçın içinde tabii ki oluyor ama ben haklı olduğumu düşünüyorum."

VOLKAN DEMİREL: HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Beşiktaş karşısında iyi bir takım oyunu gösterdiklerini ve kendileri için her şeyin yeni başladığını söyledi.

Çok önemli bir maçı kazandıklarını ve üzerilerine düşeni en iyi şekilde yaptıklarını dile getiren Volkan, "Çok iyi mücadele ettik ve çok iyi bir takım oyunu ortaya koyduk. Hocamız maçı kazanmak için neler yapacağımızı iyi anlattı. Kaybettiğimiz takdirde neler olabileceğini de iyi biliyorduk. Beşiktaş ligin iyi oynayan takımlarından biriydi fakat karşımızda çok fazla bir şey yapamadı. Her şey bizim için yeni başlıyor " şeklinde görüş belirtti.