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Nani Bu Hareketi İle Gönülleri Fethetti
Luis Nani maçın bitiş düdüğü ile soyunma odasına doğru ilerlerken küçük bir Gaziantepsporlu taraftar kendisine sarılıp formasını isteyince arkadan gelen güvenlik görevlisine izin ver dedikten sonra formasını küçük cocuğa veriyor, bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı
07 Aralık 2015 Pazartesi 19:51
Luis Nani maçın bitiş düdüğü ile soyunma odasına doğru ilerlerken küçük bir Gaziantepsporlu taraftar kendisine sarılıp formasını isteyince arkadan gelen güvenlik görevlisine izin ver dedikten sonra formasını küçük cocuğa veriyor, bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı
Maçın bitiş düdüğüyle beraber minik bir Gaziantepspor taraftarı sahaya girdi. Luis Nani’ye doğru koşan minik taraftar, forma istedi.
Bu sırada güvenlik görevlileri devreye girdi. Görevliler zorla çocuğu dışarı çıkarmaya çalışırken araya giren Portekizli yıldız, taraftarın isteğini kırmadı ve formayı hediye etti.
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Anahtar Kelimeler:GaziantepsporLuis Nani
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