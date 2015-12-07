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Nani Bu Hareketi İle Gönülleri Fethetti

Luis Nani maçın bitiş düdüğü ile soyunma odasına doğru ilerlerken küçük bir Gaziantepsporlu taraftar kendisine sarılıp formasını isteyince arkadan gelen güvenlik görevlisine izin ver dedikten sonra formasını küçük cocuğa veriyor, bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı

Nani Bu Hareketi İle Gönülleri Fethetti
  Luis Nani maçın bitiş düdüğü ile soyunma odasına doğru ilerlerken küçük bir Gaziantepsporlu taraftar kendisine sarılıp formasını isteyince arkadan gelen güvenlik görevlisine izin ver dedikten sonra formasını küçük cocuğa veriyor, bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı
Maçın bitiş düdüğüyle beraber minik bir Gaziantepspor taraftarı sahaya girdi. Luis Nani’ye doğru koşan minik taraftar, forma istedi. 

Bu sırada güvenlik görevlileri devreye girdi. Görevliler zorla çocuğu dışarı çıkarmaya çalışırken araya giren Portekizli yıldız, taraftarın isteğini kırmadı ve formayı hediye etti.
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepsporLuis Nani
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