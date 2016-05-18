Nani Arabasını ve Motorunu Ülkesine Gönderdi!

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen ancak bekleneni bir türlü veremeyen Luis Nani ayrılığa hazırlanıyor.

Portekizli futbolcunun son günlerde bazı eşyalarını ülkesine göndermeye başlaması iplerin tamamen koptuğunun bir göstergesi olarak algılandı. Arabasını, motorunu ve özel rejenerasyon makinesini Portekiz’e yollayan Nani’nin sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Devre arası Çin’den teklif alan yıldız futbolcu bu astronomik teklifi değerlendirmeyi düşünüyordu. Ancak şampiyonluk yarışı sebebiyle yönetimin de isteğiyle takımda kaldı. Yönetim sezon sonu benzer bir teklif gelirse kolaylık sağlanacağını o dönem Nani’ye ifade etmişti.

Fenerbahçe’de kalsa da Çin’den gelen astronomik teklif Nani’nin aklını fazlasıyla karıştırdı. Portekizli oyuncu devre arası gitmese de sezon sonu bu teklifi değerlendirmek istediğini ifade etmişti. Teknik Direktör Pereira ile de yıldızı barışmayan tecrübeli futbolcunun sezon sonuyla birlikte Çin’e transfer olması bekleniyor.

İKİ KATI

Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun Avrupa’ya transferi aldığı ücret sebebiyle zor gözüküyor. Sarı-lacivertli kulüpte yaklaşık 4 milyon euro kazanan Nani’nin bu ücrete yakın bir teklif alması söz konusu değil. Ancak Çin kulüpleri Nani’ye ücretinin iki katını öneriyor. Portekiz Milli Takımı ve Manchester United kariyeri sebebiyle yıldız oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki futbolcu da bu fırsatı kaçırmak istemiyor. İlerleyen dönemde böyle bir teklifin gelme ihtimalinin düşük olacağını düşünüyor.

Nani son dönemde çalışmalara da ağrılarını gerekçe göstererek çıkmıyor. Gençlerbirliği maçında da kadroda olmayan yıldız futbolcu dünkü çalışmada da yer almadı.

Araçlar eskiden gidiyordu!

Geçmiş dönemde yabancı futbolcular belli süreliğine de olsa araçlarını yurtdışına yollamak durumunda kalıyordu. Ancak yapılan düzenleme ile bu durum değişti. İkamet iznine bağlı olarak futbolcuların araçlarını yurtdışına göndermesine gerek kalmadı.

Portekizli futbolcunun eşyalarını toplaması sarı-lacivertli takımla iplerin tamamen koptuğunun göstergesi olarak algılandı.