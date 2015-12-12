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Müthiş geri dönüş Barcelona evinde buz kesti

İspanya ligindeki Katalan ekibi Barcelona evinde Deportivo La Coruna ile karşı karşıya geldi 2-0 önde götürdükleri maçı La Coruna ekibinin müthiş geri dönüşü ile berabere tamamladı

Müthiş geri dönüş Barcelona evinde buz kesti
İspanya ligindeki Katalan ekibi Barcelona evinde Deportivo La Coruna ile karşı karşıya geldi 2-0 önde götürdükleri maçı La Coruna ekibinin müthiş geri dönüşü ile berabere tamamladı
İspanya Ligi'nde geçen hafta Valencia ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'ta 2-0 öne geçtiği maçta Deportivo ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona 39. dakikada Messi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 62'de Rakitic uzaktan attığı müthiş füzesiyle skoru 2-0'a getirdi.

Ancak son bölümde müthiş geri dönüş gerçekleşti. 77'de Perez skoru 2-1'e taşırken, 86'da Bergantinos Nou Camp'ta soğuk duş etkisi yaratan gole imzasını koydu: 2-2.

Barcelona bu sonuçla puanını 35'e, Deportivo 23'e yükseltti.

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