Müthiş geri dönüş Barcelona evinde buz kesti

İspanya ligindeki Katalan ekibi Barcelona evinde Deportivo La Coruna ile karşı karşıya geldi 2-0 önde götürdükleri maçı La Coruna ekibinin müthiş geri dönüşü ile berabere tamamladı
İspanya Ligi'nde geçen hafta Valencia ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'ta 2-0 öne geçtiği maçta Deportivo ile 2-2 berabere kaldı.
Barcelona 39. dakikada Messi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 62'de Rakitic uzaktan attığı müthiş füzesiyle skoru 2-0'a getirdi.
Ancak son bölümde müthiş geri dönüş gerçekleşti. 77'de Perez skoru 2-1'e taşırken, 86'da Bergantinos Nou Camp'ta soğuk duş etkisi yaratan gole imzasını koydu: 2-2.
Barcelona bu sonuçla puanını 35'e, Deportivo 23'e yükseltti.