Ligin ilk yarısında deplasmanlarda iyi sonuçlar aldıklarına dikkati çeken Akçay, "İki takım için de önemli bir karşılaşmaydı. Maçın ikinci yarısında iyi oynadığımız düşünüyorum. Bugün mağlup olduk. Maçı değiştirmek için çok uğraştık. Puan almayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama mağlup olduk. Kayserispor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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Mustafa Reşit Akçay mağlubiyet sonrası konuştu
Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay iyi mücadele ettikleri Kayserispor maçını kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi
16 Ocak 2016 Cumartesi 17:13
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Anahtar Kelimeler:SporMustafa Reşit Akçay
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