Mustafa Reşit Akçay mağlubiyet sonrası konuştu

Ligin ilk yarısında deplasmanlarda iyi sonuçlar aldıklarına dikkati çeken Akçay, "İki takım için de önemli bir karşılaşmaydı. Maçın ikinci yarısında iyi oynadığımız düşünüyorum. Bugün mağlup olduk. Maçı değiştirmek için çok uğraştık. Puan almayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama mağlup olduk. Kayserispor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.