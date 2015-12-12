Mustafa Reşit Akçay'ın bu hareketi alkış topladı

smanlıspor'un Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, takımının Bursaspor karşısında dördüncü golü bulmasının ardından devreye girdi. Deneyimli çalıştırıcı oyuncularına, "Daha fazla atmayın" dedi ve takımını geri çekti.





"BURSASPOR'UN KALİTESİNE SAYGI DUYUYORUZ"

Bir gazetecinin, 'Skor 4-0 olunca maç içerisinde oyuncularınıza bu kadar yeter şeklinde işaret yaptınız' şeklindeki soruya Akçay, "4-0 galip olmamıza rağmen şansla ilgili bazı şeyler yanımızda olmadı. Bursaspor çift santrafora döndü. Belki 1 gol atsa farklı şeyler oluşturabilir. Biz Bursaspor'un kalitesine saygı duyuyoruz. Karşınızda Bursaspor var. Elinizi kolunuzu sallayarak hareket edemezsiniz" şeklinde cevapladı.





"BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Karşılaşmayı değerlendiren Akçay, "Her iki takım için de çizgi maçıydı. Biz çok iyi hazırlandık. Fiziksel değerlerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Daha önce yapamadığımız final paslarını bugün iyi yaptık. Rakibimizden arzulu olunca müsabakayı kendi lehimize çevirdik. Bu bizim için iyi yeterli değil. Ligin de boyu kısaldı. Bundan sonra elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.