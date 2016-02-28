Mustafa Reşit Akçay'dan 6 açıklaması!

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mustafa Reşit Akçay, "Kendini daha haksızlığa uğramış bir Trabzonspor'a karşı oynadık. herkes Trabzonspor'un yanında ama biz karşısında gibi gözüktük. Trabzonspor ofansif anlayışla oyuna başladı, öyle bitirmeye çalıştı. Biz defansif anlamdaki açıklarını değerlendirmeye çalıştık. Çok fırsat kaçırdık. İki parçaya bölünmüş b,ir Trabzonspor'a zaman zaman biz de ayak uydurduk. Bugün 6'da atabilirdik, maç 2-2 de bitebilirdi" dedi.

Trabzonspor'u değerlendirmesi istenen Mustafa Reşit Akçay, "Trabzonspor'un sıkıntıları var. Şirin sözler söylemek caimayı uyutmak gibi geliyor bana. Sanal alemde herkes antrenör. Yönetim sağduyu ile takımı toplamalı. Defansif anlamda bir anlayış Trabzonspor'un kimliğine yansımalı. Trabzonspor için iyisini dilemekten başka yapacak bir şey yok çünkü buradan ekmek yedik. Akıl verenlere bakmak yerine Trabzonspor kendi aklını üretmeli" diye konuştu.