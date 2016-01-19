Muhammet Demir’in Trabzon’a gitmesi konusunda el sıkışan, işi resmiyete dökülmesini bekleyen Gaziantepspor bir yandan da forvet arayışlarına başladı. Kırmızı-Siyahlılar, gol yollarındaki problemi kiralık bir oyuncuyla çözmeyi planlarken Beşiktaş’ta forma şansı bulmakta zorlanan Mustafa Pektemek listeye alındı. Kulüpler arasında yapılacak görüşmenin ardından oyuncu da yoklanacak ve transferde yol haritası belirlenecek.
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Mustafa Pektemek'e Gaziantepspor talip oldu
Beşiktaş'ta sakatlık döneminin ardından takıma döndüğünden beri forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek'e Gaziantepspor'un talip olduğu açıklandı
19 Ocak 2016 Salı 13:15
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Anahtar Kelimeler:GaziantepsporMustafa Pektemek
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