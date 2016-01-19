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Mustafa Pektemek'e Gaziantepspor talip oldu

Beşiktaş'ta sakatlık döneminin ardından takıma döndüğünden beri forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek'e Gaziantepspor'un talip olduğu açıklandı

Mustafa Pektemek'e Gaziantepspor talip oldu
Muhammet Demir’in Trabzon’a gitmesi konusunda el sıkışan, işi resmiyete dökülmesini bekleyen Gaziantepspor bir yandan da forvet arayışlarına başladı. Kırmızı-Siyahlılar, gol yollarındaki problemi kiralık bir oyuncuyla çözmeyi planlarken Beşiktaş’ta forma şansı bulmakta zorlanan Mustafa Pektemek listeye alındı. Kulüpler arasında yapılacak görüşmenin ardından oyuncu da yoklanacak ve transferde yol haritası belirlenecek.
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GaziantepsporMustafa Pektemek
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