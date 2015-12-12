Mustafa Denizli Unutulan İsmin Peşinde

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibini beklemeye başlayan ve Astana sınavının ardından gözünü Beşiktaş derbisine çeviren Galatasaray'da, Teknik Direktör Mustafa Denizli yeni sürprizlere hazırlanıyor.





TARIK ÇAMDAL SÜRPRİZİ

Öncelikle Mustafa Denizli, oyuncularına 6 puan geride oldukları Beşiktaş'ı mutlaka yenmeleri gerektiğini üstüne basa basa vurguluyor. "Ya galibiyet, ya galibiyet" sözü futbolcuların kafasına kazınmış durumda. Taktik çalışmalarda ise en önemli sürpriz isim Tarık Çamdal... Denizli sayesinde tam 189 gün sonra sarı kırmızılı formayla resmi bir maçta forma giyen Tarık Çamdal'ı, tecrübeli teknik adam büyük ihtimalle derbide sol bekte görevlendirecek.





BİLAL VE RODRİGUEZ'İ DÜŞÜNMÜYOR

Olcan Adın bu durumda yedek kulübesinde yer alacak. Denizli, taktik idmanlarda Tarık Çamdal'ı bu bölgede denedi. Mustafa Denizli, Astana karşısında ön liberoda forma verdiği Chedjou'yu pazartesi akşamsı derbide de aynı bölgede kullanmayı planlıyor. Defansif yönü ağır basan agresif bir orta saha ile sahaya çıkmak isteyen Denizli, bu yüzden Beşiktaş karşısında Selçuk'un yanında tercihini Bilal Kısa ya da büyük umutlarla alınan Rodriguez değil, Chedjou'dan yana kullanacak.





BALTA YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Denizli, sarı kırmızılı takımda ilk maçlarında sol bekte Hakan Balta'ya forma veriyordu. Ancak, milli oyuncu Beşiktaş'a karşı savunmanın göbeğinde yer alacak. Yani, Semih Kaya ile birlikte stoperde görev yapacak. Hakan'ın bu sezonki performansı, Denizli'nin yüzünü güldürüyor. Sarı kırmızılı takımın hücumda ise silahı Burak Yılmaz olacak. Golcüye ise geriden Podolski ve Sneijder destek verecek.Galatasaray'da derbinin kadrosu ve taktiği maç sabahı kesinleşmiş olacak.