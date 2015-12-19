Mustafa Denizli Takımı Akhisar Belediyespor Maçına Hazırlıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik adamı Mustafa Denizli , Manisa ekibinde bu sezon attığı 10 golle dikkat çeken Kolombiyalı oyuncu Rodallega'ya özel önlem almayı planlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 15 haftasında topladığı 26 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, 16. hafta mücadelesinde iki puan önünde 3. sırada yer alan Akhisar Belediyespor'u ağırlıyor. Yarın Türk Telekom Arena Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı Deniz Ateş Bitnel yönetecek.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

7. RANDEVU

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta Galatasaray, 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 mücadelede ise Akhisar Belediyespor 3 puan sevinci yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray'ın 16 golüne yeşil-siyahlı ekip 5 golle yanıt verdi. Galatasaray, İstanbul'da yapılan 3 karşılaşmayı da kazanırken, bu maçlarda attığı 11 gole karşılık kalesinde yalnızca 2 gol gördü.





RODALLEGA'YA ÖZEL ÖNLEM

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Akhisar Belediyespor'da bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 10 gol kaydeden Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'ya özel önlem almayı planlıyor. Denizli'nin, son haftalarda kafa vuruşu ve uzaktan çektiği şutlarla dikkat çeken 30 yaşındaki golcü oyuncu için savunma hattına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

DÜDÜK DENİZ ATEŞ BİTNEL'DE

Yarın Türk Telekom Arena Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Deniz Ateş Bitnel yönetecek. Bitnel'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Özay olacak. - İSTANBUL