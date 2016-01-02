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Mustafa Denizli Stephane Mbia ismine sıcak bakıyor

Mustafa Denizli'nin Trabzonspor'da sorun yaşayan ve ayrılması gündeme gelen Stephane Mbia ismine sıcak baktığı ortaya çıktı

Mustafa Denizli Stephane Mbia ismine sıcak bakıyor

 Galatasaray’ın, Trabzonspor’daki sorunları çözülmez ve ayrılma ihtimali ortaya çıkarsa Senegalli futbolcu için düğmeye basacağı öğrenildi. Melo’nun boşluğunu bir türlü dolduramayan Cim Bom, bu bölge için Kasımpaşa’dan Donk’u bitirmişti. Ancak Donk’u sorunlu bir başka bölge olan stoperde de kullanabilecek olan Mustafa Denizli’nin şartların olgunlaşması durumunda Mbia’ya da ‘evet’ dediği ifade edildi.

Trabzonspor’a bonservissiz geldi

Trabzonspor’un Mbia’nın icraya başvurduğu alacaklarını ödeyeceği ve böylece serbest kalma ihtimalinin önüne geçeceği, ancak sonrasında teklifleri değerlendireceği de gelen haberler arasında. Bordo-Mavililer, Senegalli’yi bonservis bedeli ödemeden, 2.2 milyon Euro (Yaklaşık 7 milyon TL) imza parasıyla renklerine bağlamıştı. Deneyimli futbolcunun yıllık garanti ücreti ise 2.6 milyon Euro (8 milyon TL) olarak açıklanmıştı.

Cim Bom’un Trabzonspor’a paranın yanı sıra kadrosundan bazı futbolcuları da önermesi bekleniyor.

Kaynak : Fanatik

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