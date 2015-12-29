Mustafa Denizli Şampiyonluk Şansını Değerlendirdi

SPOR Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Beşiktaş’ın 11 puan gerisinde kalan Galatasaray’da teknik direktör Mustafa Denizli, karşılaşma sonrasında zirve yarışından kopmayacaklarını belirtti ve nisan ayını işaret etti. Kariyerinde her zaman kehanetleri ve bunların gerçeğe dönüşmesi ile bilinen teknik direktör Mustafa Denizli, 90 dakikanın ardından ezeli rakipleri Beşiktaş’ın 11 ve Fenerbahçe’nin 10 puan gerisinde oldukları yarış için, “Şampiyonluk yolunda pes etmiş değiliz” diyerek, nisan ayı ortalarında her şeyin değişebileceğini dile getirdi.

1-GALATASARAY DERBİLERİ 2. YARI İÇERDE OYNAYACAK. BEŞİTAKŞ VE FENERBAHÇE ARENA'YA GELECEK.

2-LiGiN iLK 9 SIRASINDAKi DiŞLi TAKIMLARIN 7’si iLE YiNE KENDi SAHASINDA KARŞILAŞACAK

3-BEŞiKTAŞ BU TAKIMLARIN HEPSiYLE, FENERBAHÇE iSE 5’i iLE DEPLASMANDA OYNAYACAK