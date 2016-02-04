Mustafa Denizli şampiyonluk için Nisan ayını işaret etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Lazio'nun Napoli ile oynadığı maçı izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kendileri ile ilgili UEFA'dan men kararı çıkmasının zor olduğunu belirterek, tur şanslarının yüzde 51 olduğunu söyledi.



"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ"

Denizli, UEFA Avrupa Ligi 2. Turu'nda karşılaşacakları Lazio'nun dün akşam Serie A'da Napoli'ye 2-0 kaybettiği karşılaşmayı statta izledi. Maçın ardından rakiplerini değerlendiren Denizli, "Lazio kurada çıktıktan sonra aşağı yukarı 8-9 maçını izledik. Her maçı en az 3-4 değişik futbolcuyla oynadılar. Benim takip ettiğim kadronun bize karşı oynama şansı belki yüzde 60. Ama bütün bunları değerlendireceğiz. Bu periyotta kullandığı bütün oyuncuları takip ediyoruz. Neticede İtalya liginin iyi takımlarından birisi. Belki bu akşam ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koymadı ama Lazio'yu tek maç üzerinden değerlendiremeyiz. Çekişmeli iki tane maç bizi bekliyor diyebilirim. Galatasaray olarak üzerimize düşeni yaparız" dedi.

"ŞANSIMIZ YÜZDE 51"

Denizli, tek maçlarda şanslarının yüzde 51 olduğu söyleminin Lazio karşılaşmaları için de geçerli olduğunu ifade ederek, "Biz Lazio'nun genel durumunu değerlendiriyoruz. Son maçla ilgili birtakım veriler elde ediyoruz. Onun dışında biz Galatasaray olarak hedefimizin ne olduğunu biliyoruz" diye konuştu.





"UEFA'DAN MEN KARARI ÇIKMASI ZOR"

UEFA'nın finansal fair play gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübe Avrupa'dan men kararı vermesi ihtimalini de değerlendiren Denizli "Biz öyle bir kararın zor çıkacağı kanaatindeyiz. Ama neticede UEFA kendi kriterlerine göre karar verecektir. Yani Galatasaray olarak yönetimimiz hep UEFA'nın istediği kriterlere uygun, iyi niyetli yaklaşımlar gösteriyor. Neticede idari bir durumdur. Tabii ki olumsuz bir karar çıkarsa bizim psikolojik olarak etkilenmemiz mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

"DEFANSİF HATALARI ASGARİYE İNDİRMEK ZORUNDAYIZ"

Tecrübeli teknik adam, takımda nelerden memnun nelerden memnun olmadığının sorulması üzerine, "Attığımız gollerden memnunuz tabi. Yediğimiz gollerden memnun değiliz. Onu özellikle Lazio maçlarında son derece dikkatli kullanmak mecburiyetindeyiz. Yani ofansif gücümüze güç katarak, defansif hatalarımızı da asgariye indirerek bu turu oynamak mecburiyetindeyiz" cevabını verdi.

YİNE NİSANI İŞARET ETTİ

Daha önceki demeçlerinde şampiyonluk yarışı için nisan ayında farklı bir noktada olabilecekleri yönündeki söylemlerinin arkasında olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Gayet tabi. Ben takımımın hangi grafikte olduğunu en sağlıklı grafiğin o aylarda olacağını düşünüyorum. Söylemimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Lazio - Napoli karşılaşmasında Napoli'nin Kalidou Koulibaly ırkçı tezahüratlara maruz kalması ve oyunun durmasını da değerlendiren Denizli, "Bütün Avrupa bu tür davranışlarla ilgili önlemler alıyor ama tribünlerde bunu durdurmak zaman zaman mümkün olmuyor. Maça damga vuran bu olaydı. Son derece olumsuz bir gösterge. Eğer devam etseydi maç yarıda kalırdı. Yaşanan olay sonrası hakem o noktada en doğru kararı vererek maçı durdurdu ve anons yaptırdı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Lazio arasındaki ilk maç 18 Şubat'ta Türk Telekom Arena'da oynanacak.