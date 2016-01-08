Mustafa Denizli Ryan Donk'u özel hazırlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Hollandalı Ryan Donk'un transferinden çok memnun.

Denizli, Donk ile yaptığı görüşmede, "Seni Ernst'e benzetiyorum. Senin en çok deliliğini seviyorum. Bunu maçlarda göstermeni ve takımı ateşlemeni bekliyorum" diyerek öğrencisini motive etti.

Denizli'den sürpriz istek

Galatasaray 2. yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken Mustafa Denizli'den sürpriz bir istek geldi. Tecrübeli hoca TFF'de Denetleme Müdürü olarak görev yapan Tuncay Yanık'ın Galatasaray'da görev almasını istedi.

Kaynak : Takvim