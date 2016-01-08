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Mustafa Denizli Ryan Donk'u özel hazırlıyor

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Ryan Donk için Mustafa Denizli devrede, başarılı oyuncuyu özel olarak hazırlıyor ve motive ediyor

Mustafa Denizli Ryan Donk'u özel hazırlıyor

 Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Hollandalı Ryan Donk'un transferinden çok memnun.

Denizli, Donk ile yaptığı görüşmede, "Seni Ernst'e benzetiyorum. Senin en çok deliliğini seviyorum. Bunu maçlarda göstermeni ve takımı ateşlemeni bekliyorum" diyerek öğrencisini motive etti.

Denizli'den sürpriz istek

Galatasaray 2. yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken Mustafa Denizli'den sürpriz bir istek geldi. Tecrübeli hoca TFF'de Denetleme Müdürü olarak görev yapan Tuncay Yanık'ın Galatasaray'da görev almasını istedi.

Kaynak : Takvim

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