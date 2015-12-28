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Mustafa Denizli raporu görünce şok oldu

Kondisyoner Stefano'nun hazırladığı Galatasaray futbolcularını ilgilendiren raporda sonucu gören Mustafa Denizli şok oldu

Mustafa Denizli raporu görünce şok oldu
 Kondisyoner Stefano'nun hazırladığı Galatasaray futbolcularını ilgilendiren raporda sonucu gören Mustafa Denizli şok oldu

Sabah yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldığı maçın ardından İtalyan kondisyoner Stefano'nun Mustafa Denizli'ye sunduğu raporu köşesine taşıdı.

"Denizli'nin Bilal'i oturtup Jose'yi oynatması, Sabri'nin yerine "üflesen yıkılacak" Tarık'ı tercih etmesi büyük hataydı" diyen Tüzemen'in yazısından raporla ilgili bölüm şu şekilde;

İtalyan kondisyoner Stefano'nun Mustafa Denizli'ye sunduğu raporda şöyle yazıyordu:

"Sezon başı hiç çalışmamışlar. Kumdan kale gibiyiz. Depreme gerek yok. Bu halimizle rüzgarda bile yıkılırız."

"GALATASARAY İKİNCİ YARIDA PATLAYABİLİR"

"Uyarıyorum; alınacak yeni oyuncular fiziksel açıdan "Hazır" konumda olmazlarsa Galatasaray ikinci yarıda da patlar. Çünkü lige verilen aranın süresi mevcut oyuncuların fiziksel performansını yukarı çekmeye yetmez. Yeni oyuncular Donk gibi güçlü ve oynar durumda olmalı ki; Galatasaray toparlanabilsin. Kayseri'de alınacak üç puan camiaya ve taraftarlara ikinci yarı için moral olabilirdi.

Galatasaraylı oyuncular zihinsel ve fiziksel olarak o kadar tükenmişler ki; "Bu maçı mutlaka kazanmalıyız" inancı ve mücadelesi içinde olamadılar. Kayserispor, Galatasaray'ı oyun ve mücadele olarak ezerken ciddi gol pozisyonlarını da cömertçe harcadılar. Mustafa Denizli'nin Kayseri'yi yeterince analiz ettiğine inanmıyorum.

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Mustafa Denizli
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