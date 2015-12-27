Mustafa Denizli oynanan oyundan memnun değil

Mevcut şartlar itibariyla Kayserispor karşısında aldıkları 1 puanın kötü olmadığını ifade eden Denizli, "Oyunun geneline baktığımız zaman ortaya koyduğumuz futbolla puanı hak etmedik. İkinci yarıda biraz daha kımıldadık, bizim içeride ve dışarıda kazanamadığımız her maç bizim kaybımız, rakibimiz kim olursa olsun. Bugünün şartlarında, ikinci yarıda biraz daha istememiz iyiydi. Bugünkü şartlarda 1 puan çok mu kötü, değil. Kötünün iyisi. İçeride ve dışarda kazanacak bir takım mutlaka yaratacağız, bugün şattlar bizi çok zorladı. Kısa dönüş yaptık, bir kaç tane de aklımızı, zekamıı kullanamadığımız pozisyon var." dedi.

DİLMEN VE TOROĞLU'NA CEVAP

Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu'nun "Galatasaray şampiyonluğa havlu attı" sözlerini de değerlendiren Denizli, "Galatasaray camiasında hiçkimse ilk yarı sonunda şampiyonluktan umudunu kesmez. Nisan ayının ortalarına geldiğimiz zaman her şeyi yaşarız. Rakiplerimiz öyle ya da böyle son haftaları hatasız geçti. Özellikle ihtiyacımızın olduğu oyuncular sıkıntılı süreçlerimizde yanımızda olamadı. İkinci yarıda böyle sorunlar yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bugün itibarıyla bu maçtan puan almamız gerekiyordu, ikinci yarıda daha iyi oynadık." ifadelerini kullandı.