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Mustafa Denizli'nin yardımcısı Okan Buruk mu olacak?

Sivаsspоr'dаki görеvindеn аyrılаn Okan Buruk'un, Gаlаtаsаrаy'da Mustafa Denizli'nin yаrdımcılığınа gеtirilеcеği önе sürüldü

Mustafa Denizli'nin yardımcısı Okan Buruk mu olacak?

 Buruk’un Sivasspor’la yollarını ayırmasından sonra genç teknik adamın ismi Denizli’nin yardımcılığı için en güçlü aday haline geldi.

Denizli’nin, çok sevdiği Okan Buruk’u yardımcısı olarak görmek istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, 1.5 sene sonra Galatasaray’daki görevinin sona ermesinin ardından koltuğunu Buruk’a bırakma arzusunda olduğu ifade edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin, birkaç gün içerisinde Okan Buruk’la bir araya gelerek teklifini sunacağı öğrenildi. Gaziantep ve Sivas’ta 1. adam olarak görev yapan Buruk’un ikinci adamlığı kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak Denizli’nin en sevdiği isimlerin başında gelen Okan Buruk’un hocasının isteğini geri çevirmeyeceği belirtiliyor.

Bilindiği gibi Okan Buruk, önceki gün Sivasspor’un Osmanlı karşısında 4-0 mağlup olmasının ardından istifasını sunmuş, bu da kabul edilmişti.

Kaynak : Milliyet

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