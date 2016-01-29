Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapacak isim kim oldu?

Geçtiğimiz Kasım ayında Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Mustafa Denizli, yardımcısının kim olacağını hala açıklamadı.



Bugüne dek bu görevle ilgili çok sayıda isim ortaya atıldı, ancak hiçbiri gerçekleşmedi. Hürriyet yazarı Uğur Meleke, bugünkü yazısında çarpıcı bir iddiayı kaleme alarak Denizli'nin yeni yardımcısını açıkladı. İşte o yazı:



Mustafa Denizli'nin yardımcısı kim?



Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum; Mustafa Denizli, ikinci yarıdaki iki lig maçında da Sinan-Umut değişikliği yaptı. Sivas karşısında 2-1 galipken, Osmanlı önündeyse 3-2 mağlupken gerek duydu aynı değişikliğe... Ve bu iki maçta Galatasaray’ın attığı toplam 5 golün 4’ünün içinde Sinan’ın parmağı varken...



Osmanlıspor maçının 71’inci dakikasında Umut oyuna girerken, yani Galatasaray’ın önünde maçı çevirmek için koca bir 20 dakika varken, üstelik bu değişiklik Denizli’nin son hamlesiyken oluşan kareyse, sarı-kırmızılılardaki çaresizliğin özeti gibiydi: Umut’a kenarda pozisyon pozisyon taktikleri gösteren kişi, futbolculara maç sonu çevirilerde yardımcı olan Mert Çetin’di! Çetin, Umut’a Türkçe’den Türkçe’ye çeviri yapmadığına göre, o görev artık ondaydı belli ki...



Mustafa Denizli, yardımcı antrenör konusunun çok hayati olmadığını söylüyordu basın toplantılarında... Bu amatör karenin de açıklaması vardır sanırım Mustafa Hoca’da.