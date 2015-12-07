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Mustafa Denizli'nin Podolski rahatsızlığı

Galatasaray'ın yeni teknik patronu Mustafa Denizli gazeteciyi tekmeleyen Lucas Podolski hakkında rahatsızlığını dile getirdi

Mustafa Denizli'nin Podolski rahatsızlığı
 Galatasaray'ın yeni teknik patronu Mustafa Denizli gazeteciyi tekmeleyen Lucas Podolski hakkında rahatsızlığını dile getirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Bursaspor maçı sonrasında bir yemek çıkışında bir gazeteci ile söz dalaşına giren ve tekme attığı objektiflere yansıyan Lukas Podolski için konuştu.

Podolski ile konuştuğunu ve Alman oyuncunun da çok üzgün olduğunu belirten Denizli; "Böyle bir hadise yaşayan futbolcunun üzülmemesi mümkün değil. Bu sevimsiz, benim de keyfimi kaçıran bir hadise. Bazen gazeteci olmayıp, gazetelere servis yapan arkadaşlar çizgiyi aşıyorlar. Bu arkadaşımızın tam öğrenemedim bir basın mensubu... Olmaması lazım. Zaman zaman böyle durumlar oluyor. Çok üzüldüm. Gereksiz yani. Öyle bir şeyi ben, iki tarafa da üzülerek yaşıyorum. İnşallah son olur. Morali de iyi değil. Dün kendisiyle tekrar görüştüm. Şu maçı atlattıktan sonra belki kendisiyle birlikte bir şey de yaparız" ifadelerini kullandı.
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Mustafa DenizliPodolski
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